Українські нардепи зустрілися з білорусами-добровольцями: чому це викликало невдоволення

Парламентарії назвали бійців полку імені Кастуся Калиновського легітимними представниками білоруського народу, тож із ними обговорювали стосунки між двома країнами. Опозиція Білорусі вважає, що військові не мають права представляти їхній народ, для цього є Світлана Тихановська.

Related video

Представники міжфракційного об'єднання нардепів у Верховній Раді "Демократична Білорусь" провели зустріч із представниками полку імені Кастуся Калиновського. Про це повідомляє пресслужба полку.

Парламентарі обговорювали з військовими питання білорусько-українських відносин у контексті російської агресії. Військових добровольців із Білорусі назвали легітимними представниками білоруського народу, які зі зброєю в руках воюють за Україну.

Українську сторону представляли нардепи зі "Слуги народу", які входять до об'єднання:

Вадим Галайчук;

Марія Мезенцева;

Євгенія Кравчук;

Микита Потраєв;

Єгор Черняєв;

Олександр Маріковський;

Богдан Яременко;

Сергій Швець.

І партії "Європейської солідарності":

Олексій Гончаренко;

Софія Федина;

Ірина Геращенко.

Що обговорювали на зустрічі з білоруськими добровольцями?

Серед питань, які були поставлені на зустрічі, обговорювалося військово-політичне співробітництво та плани розвитку полку Калиновського. Було досягнуто згоди обох сторін на:

внесення поправок до постанови Кабміну №168, яка забороняє виплати для допомоги сім'ям загиблих із Білорусі;

винести на голосування постанову про визнання Білорусі окупованою Росією;

нардепи та бійці полку разом відстоюватимуть права білоруського народу в Європейських інституціях.

Також сторони домовилися про зрілу співпрацю з нардепами у боротьбі за визволення українських і білоруських народів.

Зустріч військових із нардепами викликала незадоволення в опозиції Білорусі

Опозиція у Білорусі вважає, що бійці полку Калиновського не представляють народ країни. А лідер полку та його військові "найманці" та "ноунейми". Наприклад, активіст і засновник проєктів "МотолькоПомоги" та "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько заявив, що думав спершу, що зустріч бійців із нардепами — це жарт.

"Ну все, @Tsihanouskaya (акаунт Світлани Тихановської) може нарешті відпочити та проводити більше часу з дітьми. Тепер полк Калиновського представлятиме інтереси білорусів під чуйним керівництвом України", — написав Мотолько.

Коли в коментарях почали писати, що він не правий, Мотолько звинуватив у нападі на свою сторінку кремлівських ботів.

[ + – ] Антон Мотолько про зустріч бійців полку Калиновського та нардепів

Різні активісти та представники опозиції також незадоволені зустріччю.

"Пішли вони на*уй, мій президент Тихановська, а ось останні два роки Світлана Георгіївна займалася політикою і відстоюванням наших прав, пани з Києва нарощували товарообіг із паном Лукою", — написав активіст Георг Шилін.

[ + – ] Скріншоти з коментарями про зустріч бійців з українськими нардепами

Нагадаємо, у Страткомі ЗСУ заявили, що наступ із Білорусі може відбутися навесні.