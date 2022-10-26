"Не провокуйте і не нагнітайте": ЗС Білорусі записали відповідь на звернення ЗСУ (відео)

Білоруські військові згадали про те, як "діди та прадіди разом пішки до Берліна дійшли", а також назвали ролик української армії "долею слабких" через нібито залякування.

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Міністерство оборони Білорусі опублікувало звернення до української армії, в якому закликають Україну не провокувати на війну інакше буде негайна відповідь. Ролик опублікувало відомство в офіційному телеграм-каналі.

Відеозвернення до білорусів назвали залякуванням та спробою звинуватити їх у чомусь. Цю спробу назвали "долею слабких". Один із солдатів заявив, що добре те, що ЗСУ назвали білорусів братнім народом, нібито генетична пам'ять почала повертатися. Також у ролику згадали як "діди та прадіди" пішки до Берліна дійшли, поки "усміхнена і толерантна" Європа здавалася агресору.

"Якщо ви не хочете з нами війни, її не буде. Не провокуйте нас, не намагайтеся нас залякувати. Не нагнітайте. І все буде так, як це буде. Справа за вами. Ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо, але на виклики і провокації відповімо без зволікання", — кажуть військові у ролику.

Додамо, 21 жовтня ЗСУ записали звернення до білоруської армії із закликом не виконувати наказ, і не вступати у незаконну війну. Якщо ж ЗС Білорусі вступати у війну, то отримають таку саму відсіч, як і будь-який інший окупант. Україна завдаватиме ударів по військових об'єктах на території Білорусі.

Нагадаємо, Верховна Рада може визнати Білорусь під подвійною окупацією – режимом Лукашенка та Путіна. Також стало відомо, що білоруські БПЛА оснащуються звичайними китайськими двигунами Aliexpress.