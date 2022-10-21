Показаний Лукашенку білоруський БПЛА обладнаний китайським двигуном, — розслідувачі (фото)

Дрон "Миротворець", який презентували білоруському політику як унікальну розробку, виявився оснащеним китайським двигуном Swiwin SW300B за $5846.

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Главі Білорусі Олександру Лукашенку показали "унікальні вітчизняні" дрони з китайськими двигунами. Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі проєкту "Мотолько Допоможи".

У п'ятницю, 21 жовтня, Лукашенко приїхав на полігон "Обуз-Лісновський". Там голова Держвійськпрому РБ Дмитро Пантус показав йому вітчизняний БПЛА "Миротворець". За словами розробників — приватного Конструкторського Бюро "Безпілотні гелікоптери" — безпілотник створили повністю з білоруських деталей.

Лукашенко навіть сфотографувався біля великого помаранчевого БПЛА.

[ + – ] Двигун, який конструктори використали у "Миротворці", журналісти знайшли у китайському інтернет-магазині

Проте журналісти порівняли фото двигуна безпілотника "Миротворець" та китайського реактивного двигуна Swiwin SW300B. Вони дійшли висновку, що у зразках збігаються форма, отвори вентиляції та болти кріплення.

[ + – ] Порівняння двигуна в білоруському БПЛА "Миротворець" та двигуна з Китаю

Такий зразок на сайті товарів з КНР AliExpress коштує 5846 доларів США.

Окрім "Миротворця" Лукашенку також презентували ударний гелікоптер Hunter.

[ + – ] На полігоні Лукашенко оглянув гелікоптер, який уже бачив на виставці минулого року

Однак він також виявився не новою розробкою: апарат презентували ще минулого року на виставці "MILEX — 2021". Але гелікоптер досі проходить технічні випробування у розробника.

[ + – ] Вертоліт Hunter у Білорусі презентували ще у 2021 році

Що за проєкт "Мотолько Допоможи"?

Це проєкт білоруського блогера Антона Мотолько, якого на батьківщині оголосили екстремістом і порушили проти нього кримінальну справу. Проєкт і однойменний Телеграм-канал присвячені журналістським розслідуванням.

Нагадаємо, Олександру Лукашенку показали безпілотники-розвідники, ударні дрони та розвідувально-ударний безпілотний вертоліт, заявивши, що аналогів йому немає. Нібито щось схоже використовують США, але американські безпілотні гелікоптери набагато менш ефективні.

Фокус також писав, що Білорусь продовжує допомагати РФ технікою у війні з Україною. Лише за останні тижні російські військові отримали від Білорусі щонайменше 70 танків.