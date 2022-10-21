Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Показаний Лукашенку білоруський БПЛА обладнаний китайським двигуном, — розслідувачі (фото)

дрон, бпла, миротворець
Фото: Пул Первого | Білоруський дрон потрапив у скандал через китайський двигун

Дрон "Миротворець", який презентували білоруському політику як унікальну розробку, виявився оснащеним китайським двигуном Swiwin SW300B за $5846.

Related video

Главі Білорусі Олександру Лукашенку показали "унікальні вітчизняні" дрони з китайськими двигунами. Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі проєкту "Мотолько Допоможи".

У п'ятницю, 21 жовтня, Лукашенко приїхав на полігон "Обуз-Лісновський". Там голова Держвійськпрому РБ Дмитро Пантус показав йому вітчизняний БПЛА "Миротворець". За словами розробників — приватного Конструкторського Бюро "Безпілотні гелікоптери" — безпілотник створили повністю з білоруських деталей.

Лукашенко навіть сфотографувався біля великого помаранчевого БПЛА.

бпла, миротворець, двигун Fullscreen
Двигун, який конструктори використали у "Миротворці", журналісти знайшли у китайському інтернет-магазині

Проте журналісти порівняли фото двигуна безпілотника "Миротворець" та китайського реактивного двигуна Swiwin SW300B. Вони дійшли висновку, що у зразках збігаються форма, отвори вентиляції та болти кріплення.

бпла, миротворець, двигун Fullscreen
Порівняння двигуна в білоруському БПЛА "Миротворець" та двигуна з Китаю

Такий зразок на сайті товарів з КНР AliExpress коштує 5846 доларів США.

Окрім "Миротворця" Лукашенку також презентували ударний гелікоптер Hunter.

Hunter Fullscreen
На полігоні Лукашенко оглянув гелікоптер, який уже бачив на виставці минулого року
Hunter Fullscreen

Однак він також виявився не новою розробкою: апарат презентували ще минулого року на виставці "MILEX — 2021". Але гелікоптер досі проходить технічні випробування у розробника.

Hunter Fullscreen
Вертоліт Hunter у Білорусі презентували ще у 2021 році

Що за проєкт "Мотолько Допоможи"?

Це проєкт білоруського блогера Антона Мотолько, якого на батьківщині оголосили екстремістом і порушили проти нього кримінальну справу. Проєкт і однойменний Телеграм-канал присвячені журналістським розслідуванням.

Нагадаємо, Олександру Лукашенку показали безпілотники-розвідники, ударні дрони та розвідувально-ударний безпілотний вертоліт, заявивши, що аналогів йому немає. Нібито щось схоже використовують США, але американські безпілотні гелікоптери набагато менш ефективні.

Фокус також писав, що Білорусь продовжує допомагати РФ технікою у війні з Україною. Лише за останні тижні російські військові отримали від Білорусі щонайменше 70 танків.