Показанный Лукашенко белорусский БПЛА оборудован китайским двигателем, — расследователи (фото)

Дрон "Миротворец", который презентовали белорусскому политику как уникальную разработку, оказался оснащен китайским двигателем Swiwin SW300B за $5846.

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Главе Беларуси Александру Лукашенко показали "уникальные отечественные" дроны с китайскими двигателями. Информация об этом появилась в Телеграм-канале проекта "Мотолько Помоги".

В пятницу, 21 октября, Лукашенко приехал на полигон "Обуз-Лесновский". Там председатель Госвоенпрома РБ Дмитрий Пантус показал ему отечественный БПЛА "Миротворец". По словам разработчиков — частного Конструкторского Бюро "Беспилотные вертолеты" — беспилотник был создан полностью из белорусских деталей.

Лукашенко даже сфотографировался возле большого оранжевого БПЛА.

[ + – ] Двигатель, который конструкторы использовали в "Миротворце", журналисты нашли в китайском интернет-магазине

Однако журналисты сравнили фото двигателя беспилотника "Миротворец" и китайского реактивного двигателя Swiwin SW300B. Они пришли к выводу, что в образцах совпадают форма, отверстия вентиляции и болты крепления.

[ + – ] Сравнение двигателя в белорусском БПЛА "Миротворец" и двигателя из Китая

К слову, такой образец на сайте товаров из КНР AliExpress стоит 5846 долларов США.

Кроме "Миротворца" Лукашенко также презентовали ударный вертолет Hunter.

[ + – ] На полигоне Лукашенко осмотрел вертолет, который уже видел на прошлогодней выставке

Однако он тоже оказался не новой разработкой: аппарат презентовали еще в прошлом году на выставке "MILEX — 2021". Но вертолет до сих пор проходит технические испытания у разработчика.

[ + – ] Вертолет Hunter в Беларуси презентовали еще в 2021 году

Что за проект "Мотолько Помоги"?

Это — проект белорусского блогера Антона Мотолько, которого на родине объявили экстремистом и возбудили против него уголовное дело. Проект и одноименный Телеграм-канал посвящены журналистским расследованиям.

Напомним, Александру Лукашенко показали беспилотники-разведчики, ударные дроны и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, заявив, что аналогов ему нет. Якобы нечто похожее используют США, но американские беспилотные вертолеты гораздо менее эффективны.

Фокус также писал, что Беларусь продолжает помогать РФ техникой в войне с Украиной. Только за последние недели российские военные получили от Беларуси как минимум 70 танков.