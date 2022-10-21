Беларусь продолжает помогать РФ техникой в войне с Украиной, — мониторинговая группа

Только за последние недели российские военные получили от Беларуси как минимум 70 танков.

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В Беларусь прибыли новые 64 железнодорожные платформы для погрузи и перемещения военной техники на территорию РФ. Об этом информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По словам наблюдателей, российские военные еще в начале октября перегнали в Беларусь 4 пустые железнодорожные платформы. Они нужны для погрузки и вывоза в РФ расконсервированной колесной и гусеничной воинской техники.

В частности, со станции Готня в Белгородской области (РФ) прибыла пуста железнодорожная платформа на станцию Уречье (Беларусь). Именно в Уречье расположена 969-я база резерва танков, где снимаются с хранения и грузятся на платформы танки Т-72А. Это произошло 1 октября.

А уже 9 октября на Станцию Старые Дороги (Беларусь) со станции Лиски (РФ) прибыли еще 13 пустых платформ.

Заметим, что в городе Старые дороги расположена 288-я база резерва автомобильной техники, где снимается с хранения автомобильная техника.

По сведеньям мониторинговой группы только за последние недели официальный Минск передал Москве как минимум 70 танков Т-72А и 36-44 Уралов.

Напомним, РФ свозит к границам Украины технику со всей страны. По словам аналитика Кирилла Михайлова, у России хватит танков на пару лет войны. Но для модернизации старого вооружения у страны-агрессора недостаточно мощностей.

Кроме того, Фокус писал о том, что Россия отправляет в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами. Беларусь уже доставила в Крым 12 вагонов из арсенала в Гомельской области. Украинская военная разведка доложила, что скоро в Ростовскую область приедет новая партия вооружения и техники.