Россия отправит в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами, – ГУР МО

Беларусь уже доставила в Крым 12 вагонов из арсенала в Гомельской области. Украинская военная разведка доложила, что скоро в Ростовскую область приедет новая партия вооружения и техники.

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Российские оккупанты продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

По данным военной разведки на 10 октября, в Беларусь завезли 32 беспилотника, а к 14 октября ввезут еще 8. Общее число дронов на вооружении российской армии в Беларуси составит 40 штук.

[ + – ] В Беларуси будет 40 штук иранских дронов

Беларусь предоставляет оккупантам материально-технические средства и боеприпасы из собственных складов — на железнодорожную станцию ​​"Кировская" в Крыму уже прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами.

В партии было 12 вагонов общим весом 492 тонны, который отправили из 43-го арсенала хранения ракет и боеприпасов в городе Добруш Гомельской области, заявили в ГУР МО.

Еще 13 эшелонов с вооружением, боеприпасами и техникой (219 платформ) в ближайшее время выедут из арсеналов и баз хранения в Беларуси. Основными поставщиками для армии РФ стали следующие белорусские базы:

46-й арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская область);

43-й арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская область);

391-я артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская область);

969-я база резерва танков (Уречье, Минская область);

288-я база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская область).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции "Каменская" (каменско-шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовской области, заключили в разведке.

[ + – ] Эшелоны военной техники направят в Ростовскую область Фото: u-f.ru

Напомним, что аналитики Института изучения войны заявили об использовании Кремлем военной группировки в Беларуси для сковывания подразделений украинских войск в районе Киева.

В Минске хотят разместить до 20 тысяч российских военных, которых призвали в вооруженные силы оккупантов по частичной мобилизации.

Минобороны Беларуси недавно призвало Украину "перестать провоцировать". В планы Минска входит лишь оборона в случае нападения на страну, заявили в министерстве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября объявил о развертывании совместной группировки беларусских и российских войск. Такое решение пояснили обострением на западных границах Союзного государства.