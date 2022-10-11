Путин может использовать Беларусь для сковывания подразделений ВСУ в районе Киева, — ISW

Минск, по прогнозам аналитиков, может разместить на своей территории до 20 тысяч российских солдат, мобилизованных в ряды ВС РФ по указу главы Кремля.

Related video

Кремль будет использовать свою военную группировку на территории Беларуси для сковывания подразделений Вооруженных сил Украины в районе Киева, чтобы их командование не перебрасывало на другие участки фронта для контрнаступления. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 10 октября.

Аналитики сомневаются, что оккупационные формирования осуществят новое сухопутное наступление с территории Беларуси, несмотря на заявление президента Александра Лукашенко о том, что он договорился с Владимиром Путиным о развертывании Региональной группировки войск Союзного государства.

В отчете ISW также сказано, что официальный Минск планирует разместить до 20 тысяч российских военнослужащих, которые были призваны в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

"Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для размещения и потенциального обучения недавно мобилизованных российских сил, но остается крайне маловероятным, что это ведущие индикаторы предстоящего участия Беларуси в войне против Украине от имени России. Кремль может стремиться использовать дополнительные российские силы в Беларуси для фиксации украинских сил под Киевом и предотвращения их передислокации в другие места для участия в контрнаступлениях", — предполагают аналитики из Института изучения войны.

ISW считает, что режим Александра Лукашенко не может позволить себе участвовать в полноценной военной агрессии против Украины из-за внутриполитических последствий.

Стоит отметить, что 10 октября, когда ВС РФ осуществили массированные удары по Украине, Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск. Формированием группировки страны-агрессоры занялись после того, как белорусский президент обвинил Украину в подготовке к нападению на Беларусь.

Также сообщалось, что власти Беларуси обещают не участвовать в сухопутном вторжении в Украину.