Путін може використати Білорусь для сковування підрозділів ЗСУ в районі Києва, — ISW

Мінськ, за прогнозами аналітиків, може розмістити на своїй території до 20 тисяч російських солдат, мобілізованих до лав ЗС РФ за указом глави Кремля.

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Кремль використовуватиме своє військове угруповання на території Білорусі для сковування підрозділів Збройних сил України в районі Києва, щоб їх командування не перекидало на інші ділянки фронту для контрнаступу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 10 жовтня.

Аналітики сумніваються, що окупаційні формування здійснять новий сухопутний наступ із території Білорусі, незважаючи на заяву президента Олександра Лукашенка про те, що він домовився з Володимиром Путіним про розгортання Регіонального угруповання військ Союзної держави.

У звіті ISW також сказано, що офіційний Мінськ планує розмістити до 20 тисяч російських військовослужбовців, які були призвані до лав ЗС РФ у межах часткової мобілізації.

"Росія сподівається використати білоруські військові об'єкти й інфраструктуру для розміщення і потенційного навчання нещодавно мобілізованих російських сил, але залишається вкрай малоймовірним, що це провідні індикатори майбутньої участі Білорусі у війні проти України від імені Росії. Кремль може прагнути використати додаткові російські сили в Білорусі для фіксації українських сил під Києвом і запобігання їх передислокації в інші місця для участі у контрнаступах", — припускають аналітики з Інституту вивчення війни.

ISW вважає, що режим Олександра Лукашенка не може дозволити собі брати участь у повноцінній військовій агресії проти України через внутрішньополітичні наслідки.

Варто зазначити, що 10 жовтня, коли ЗС РФ здійснила масовані удари по Україні, Олександр Лукашенко домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного угруповання військ. Формуванням угруповання країни-агресори взялися після того, як білоруський президент звинуватив Україну в підготовці до нападу на Білорусь.

Також повідомлялося, що влада Білорусі обіцяє не брати участь у сухопутному вторгненні в Україну.