Росія відправить у Білорусь 40 іранських дронів-камікадзе та 13 ешелонів із боєприпасами, – ГУР МО
Білорусь уже доставила в Крим 12 вагонів з арсеналу в Гомельській області. Українська військова розвідка доповіла, що незабаром у Ростовську область приїде нова партія озброєння і техніки.
Російські окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Про це повідомило Telegram Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).
За даними військової розвідки на 10 жовтня, до Білорусі завезли 32 безпілотники, а до 14 жовтня ввезуть ще 8. Загальна кількість дронів на озброєнні російської армії в Білорусі становитиме 40 штук.
Білорусь надає окупантам матеріально-технічні засоби та боєприпаси із власних складів — на залізничну станцію "Кіровська" до Криму вже прибув залізничний ешелон із боєприпасами.
У партії було 12 вагонів загальною вагою 492 тонни, яку відправили із 43-го арсеналу зберігання ракет і боєприпасів у місті Добруш Гомельської області, заявили у ГУР МО.
Ще 13 ешелонів з озброєнням, боєприпасами та технікою (219 платформ) найближчим часом виїдуть з арсеналів і баз зберігання у Білорусі. Основними постачальниками для армії РФ стали такі білоруські бази:
- 46-й арсенал зберігання ракет і боєприпасів (Бронна Гора, Брестська область);
- 43-й арсенал зберігання ракет і боєприпасів (Дубецьке, Гомельська область);
- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська область);
- 969-а база резерву танків (Уріччя, Мінська область);
- 288-а база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська область).
Вантажі мають прибути на залізничні станції "Кам'янська" (кам'янсько-шахтинський) та "Марцеве" (Таганрог) Ростовської області, підсумували в розвідці.
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