РФ свозит к границам Украины технику со всей страны, ее готовят для мобилизованных, – CIT

По словам аналитика Кирилла Михайлова, у России хватит танков на пару лет войны. Но для модернизации старого вооружения у страны-агрессора недостаточно мощностей.

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Россия свозит к границам Украины военную технику с территории всей страны, ее готовят для мобилизованных в последние дни солдат. Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.

По его словам, перемещение техники уже после объявления мобилизации говорит о том, что ее не готовили заранее.

"По-хорошему, она должна была бы находиться в местах обучения бойцов. И то, что ее сейчас туда гонят, говорит о том, что мобилизация застала врасплох не только большую часть населения России, но и значительную часть военных", –– комментирует он.

Как отмечает эксперт, если в РФ хотят мобилизовать один миллион человек, то на мобилизационных складах для них точно не хватит вооружения. При этом если технику начнут оперативно восстанавливать, то ее качество и надежность будет вызывать сомнение.

Михайлов подчеркнул, что у России при текущей интенсивности боев танков должно хватить на пару лет войны –– с учетом тех, которые подлежат восстановлению.

"Но эти подсчеты были произведены до масштабных наступлений, в первую очередь в районе Изюма, где уничтоженны либо затрофеенны достаточно современные танки. России их заменить нечем", –– добавил он.

Эксперт считает, что российское командование действительно может "достать какой-нибудь Т-72 с хранения и починить". Однако для его модернизации –– установки тепловизора, системы управления огнем и так далее, в стране-агрессоре сегодня нет мощностей. Так что России придется искать альтернативные каналы поставок, что может стать для Кремля проблемой.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что Россия отправляет низкоквалифицированных и неподготовленных мобилизованных граждан на фронт в Херсонскую область и на Донбасс. Кроме того, российское военное руководство продолжает пополнять свои подразделения с помощью заключенных.

Ранее РосСМИ рекомендовало мобилизованным в РФ запастись лекарствами из-за "непривычной" еды в армии. Журналисты считают, что военные могут страдать расстройствами пищеварения и болями в поджелудочной.