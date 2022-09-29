РФ звозить до кордонів України техніку з усієї країни, її готують для мобілізованих, — CIT

За словами аналітика Кирила Михайлова, у Росії вистачить танків на кілька років війни. Але для модернізації старого озброєння в країни-агресора недостатньо потужностей.

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Росія звозить до кордонів України військову техніку з території всієї країни, її готують для останніх мобілізованих солдатів. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів аналітик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.

За його словами, переміщення техніки вже після оголошення мобілізації свідчить, що її не готували заздалегідь.

"По-хорошому, вона мала б перебувати в місцях навчання бійців. І те, що її зараз туди женуть, говорить про те, що мобілізація застала зненацька не тільки більшу частину населення Росії, а й значну частину військових", — коментує він.

Як зазначає експерт, якщо в РФ хочуть мобілізувати один мільйон людей, то на мобілізаційних складах їм точно не вистачить озброєння. Водночас якщо техніку почнуть оперативно відновлювати, її якість і надійність викликатиме сумнів.

Михайлов підкреслив, що в Росії за поточної інтенсивності боїв танків має вистачити на кілька років війни — з урахуванням тих, які підлягають відновленню.

"Але ці підрахунки були зроблені до масштабних наступів, насамперед, у районі Ізюма, де знищені або затрофеєнні досить сучасні танки. Росії їх замінити нічим", –– додав він.

Експерт вважає, що російське командування справді може "дістати якийсь Т-72 зі зберігання та відремонтувати". Однак для його модернізації — установки тепловізора, системи управління вогнем і так далі — в країні-агресорі сьогодні немає потужностей. Тож Росії доведеться шукати альтернативні канали постачання, що може стати для Кремля проблемою.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія відправляє низькокваліфікованих і непідготовлених мобілізованих громадян на фронт у Херсонську область і на Донбас. Крім того, російське військове керівництво продовжує поповнювати свої підрозділи за допомогою ув'язнених.

Раніше росЗМІ рекомендувало мобілізованим в РФ запастися ліками через "незвичну" їжу в армії. Журналісти вважають, що військові можуть страждати на розлади травлення та біль у підшлунковій.