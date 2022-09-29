РФ відправляє непідготовлених мобілізованих людей під Херсон і на Донбас, — Генштаб

27 вересня з окупованого Криму відправили близько двох тисяч призовників. Військкомати отримали розпорядження першочергово призивати кримських татар і відправляти їх на ділянки фронту з найінтенсивнішими бойовими діями.

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Росія відправляє низькокваліфікованих і непідготовлених мобілізованих громадян на фронт у Херсонську область і на Донбас. Крім того, російське військове керівництво продовжує поповнювати свої підрозділи за допомогою ув'язнених. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

За інформацією відомства, до навчального центру на території Ростовської області прибули близько 400 тюремних в'язнів, їхня підготовка триватиме до 30 вересня.

Також відомо, що 26 вересня до Лимана Донецької області ЗС РФ відправили 7 одиниць танків, дві з яких під час переміщення потрапили в ДТП. Водночас сформовані екіпажі танків не пройшли належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння.

У Генштабі розповіли, що 27 вересня з окупованого Севастополя до Херсонської області відправили близько 2 тисяч людей, яких мобілізували в Криму. Крім того, військкомати на півострові отримали розпорядження першочергово призивати кримських татар і відправляти їх у бойові частини з найінтенсивнішими бойовими діями.

"Протягом 26 вересня цього року лише в Сакському районі мобілізували 21 особу зазначеної національності", — повідомили в ЗСУ.

Удари ЗСУ по окупантах

Минулої доби українська авіація завдала 16 ударів по позиціях російських військ. Унаслідок цього було вражено 3 опорні пункти, 10 місць зосередження озброєння, техніки та трьох зенітно-ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ЗСУ на різних напрямках збили 4 ворожі безпілотники та 4 керівні ракети Х-59.

Також армія України продовжувала завдавати ракетних ударів по ЗС РФ. За добу було вражено 2 командні пункти, 7 районів зосередження сил, озброєння й техніки ворога, 1 станція-ретранслятор, 3 станції РЕБ, 2 склади з боєприпасами й 1 з паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, 28 вересня ЗМІ писали, що Путін не відмовився від своїх планів захопити Одесу та Харків після оголошення часткової мобілізації в РФ. Проте журналісти вважають, що 300 тис. ненавчених призовників навряд чи змінять ситуацію на фронті.

27 вересня в ГУР повідомляли, що Кремль має намір мобілізувати інтелігенцію для виправлення статистики втрат.