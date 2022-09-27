Кремль мобілізуватиме інтелігенцію для виправлення статистики втрат, — ГУР

Карта смертності в Росії суттєво зміниться після того, як до лав армії призиватимуть не лише представників малих етнічних груп, а й людей середнього класу.

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Тисячі представників інтелігенції з центральних районів Росії отримують повістки в межах часткової мобілізації. Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними відомства, під час повномасштабної війни Кремль суттєво зменшив чисельність представників своїх малих народів. Серед ліквідованих солдат ЗС РФ, як стверджує військова розвідка, майже 40% були вихідцями із неслов'янських етнічних груп.

До ТОП 5 регіонів із безповоротних втрат увійшли:

Дагестан;

Бурятія;

Краснодарський край;

Башкортостан;

Волгоградська область.

Аналізуючи статистику втрат ЗС РФ, військова розвідка зазначає, що найбільше загиблих російських солдат були призвані до лав армії з бідних регіонів, в яких проживають малі етнічні групи. Після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації карта смертності в Росії істотно зміниться. Це пов'язано з тим, що до лав ЗС РФ тепер призиватимуть представників інтелігенції та середнього бізнесу, які проживають у центральних регіонах чи найбільш розвинених областях.

"Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову — російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему. Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах державності РФ, кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни і безглуздої загибелі сотень тисяч росіян", — йдеться у повідомленні військової розвідки України.

Варто зазначити, що російські мобілізовані громадяни після указу Володимира Путіна масово відмовляються воювати і звертаються на гарячу лінію України для здавання у полон.

Також повідомлялося, що росіянам, які намагаються виїхати з країни після оголошення часткової мобілізації, вручають повістки на кордоні з Грузією.