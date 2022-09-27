Росіяни намагаються виїхати в Грузію на тлі мобілізації: їм вручають повістки прямо на кордоні

Незабаром на КПП з'явиться пункт військкомату для відбору на війну чоловіків, які хочуть покинути РФ.

Related video

Росіяни, які готуються виїхати з РФ на тлі мобілізації в країні, одержують повістки на кордоні з Грузією. Усього через пункт пропуску за останніми даними очікують на виїзд 5,5 тисяч автомобілів. Про це у вівторок, 27 вересня, повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу адміністрації Північної Осетії.

"На кордоні з Грузією працює оперативна група з призову, зокрема представники військкомату й органи представницької влади", — заявив співрозмовник журналістів.

За словами представників адміністрації Північної Осетії, на кордоні оперативні групи перевіряють, чи належить людина до військовозобов'язаних, чи підлягає вона призову — якщо ці дані підтверджуються, то їй вручають повістку.

Також ЗМІ повідомили, що сьогодні на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс" відбулася нарада міністра внутрішніх справ Північної Осетії з керівництвом прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ, під час якої було ухвалено рішення дозволити піший перехід через кордон. Також учасники наради розпорядилися найближчим часом розгорнути мобілізаційний пункт військкомату на КПП.

Нагадаємо, раніше Казахстан зобов'язався видавати РФ російських громадян, які будуть оголошені в розшук за ухилення від мобілізації на війну проти України.

Також ми писали, що в російській Тюмені продаються свічки під назвою "Забудь мене, військкомате". У магазині стверджують, що цей атрибут допомагає уникнути призову в армію на тлі мобілізації.