"Забудь мене, військкомате": у Росії продають свічки, які "рятують" від мобілізації (фото)

Езотеричний магазин у Тюмені допомагає майбутнім призовникам "заморозити стосунки з військкомами". Ціна питання — 750 рублів, але про гарантії продавці замовчують.

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У російській Тюмені один із езотеричних магазинів продає свічки під назвою "Забудь мене, військкомате". Продавці кажуть, що вони рятують від призову до армії в межах мобілізації, пише місцеве видання "Новини Тюмені".

В описі товару зазначено, що свічка заморозить стосунки з військкоматом. Свічка дозволить жити комфортно без призову на службу, а справа її покупця загубиться у відомстві.

"Працівники військкомату просто забудуть про вас, свічка закриває від військкомату. Ця свічка постійно притягує в життя сприятливий збіг обставин і потрібні ситуації", — переконують росіян винахідливі продавці.

Одна свічка коштує 750 рублів. Автори оголошення не дають гарантій і не уточнюють, за рахунок чого відбудеться захист від служби в армії РФ.

Нагадаємо, що після оголошеної в РФ мобілізації чоловіки почали масово виїжджати з країни. Багато хто хоче врятуватися в Грузії, але російські військові не дають їм цього зробити й відправляють у військкомати.

Відомо, що на кордоні з Грузією навіть розгорнули блокпост, щоб російські чоловіки не так тікали від мобілізації.

Україна, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, не проводитиме додаткову мобілізацію у відповідь на російські заходи. ЗСУ воюватимуть прагматичніше та використовуватимуть резерв територіальної оборони.