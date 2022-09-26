Воюємо прагматичніше: в Україні не буде додаткової мобілізації, — Подоляк

Радник голови ОП заявив, що Україна вже створила резерв завдяки системі територіальної оборони, і в разі потреби він буде активно задіяний.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькій службі новин Tagesschau заявив, що в Україні не проводитимуть додаткову мобілізацію у відповідь на мобілізацію в РФ. За його словами, українські збройні сили готові протистояти більшій кількості російських солдатів.

Подоляк повідомив, що Україна вже створила необхідний резерв через систему територіальної оборони та в разі потреби його активно використовуватиме. Крім того, військове командування підходить до цього питання прагматичніше за противника та знає, де й скільки людей має бути.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони й активно використовуватимемо ці резерви. Сьогодні ми не зобов'язані оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців", — заявив Подоляк.

"Референдум" і мобілізація в РФ

Подоляк також прокоментував проведення фейкових референдумів на частини тимчасово окупованих областей України. На думку радника, Кремль їх проводить не для того, щоб оголосити ці території частиною Російської Федерації, а щоб набрати людей до російської армії та відправити їх помирати за інтереси Росії.

"Вони роблять це для того, щоб мати, як вони вважають, законну підставу для призову всіх людей, які перебувають на окупованих територіях із різних причин. Щоб вони потім пішли вмирати за інтереси РФ на території України", — зазначив Подоляк.

За його словами, Україна не очікує жодних наслідків проведення псевдореферендумів, оскільки юридично не ухвалить їх. Ці заходи є нічим іншим як пропагандистськими акціями під назвою "референдум", які проводяться на окупованих територіях, де ведуться активні бойові дії.

Подоляк підкреслив, що ці акції проводяться під дулами російських автоматів, тому жителям непідконтрольних Києву областей краще не брати участі в цілях безпеки.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував рішення президента Путіна провести мобілізацію в РФ. За його словами, росіяни отримали закриті кордони, блокування банківських рахунків і тюремні терміни за дезертирство. При цьому в Кремлі стверджують, що все йде за планом.

У російських ЗМІ 26 вересня з'явилася інформація про те, що в Кремлі розглядають можливість запровадження воєнного стану та заборони на виїзд із країни. За даними журналістів, подібний сценарій розцінюється як "небажаний, але можливий" у разі "нападу України" на нещодавно анексовані регіони.