В РФ можуть оголосити воєнний стан і запровадити заборону на виїзд із країни, — росЗМІ

Особливий правовий режим може бути оголошений у разі, якщо ЗСУ "атакують" приєднані за підсумками "референдумів" анексовані регіони України.

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Влада Росії розглядає можливість запровадження воєнного стану та заборони на виїзд із країни. Про це пише російське видання "Верстка", посилаючись на свої обізнані джерела.

Звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів, під час яких президент оголосив про анексію українських областей, проведуть 30 вересня. Цей захід хочуть організувати за аналогією з 2014 роком, коли РФ окупувала Крим.

За даними журналістів, депутати та сенатори, ймовірно, зберуться у Георгіївській залі Кремля, де очікується виступ Володимира Путіна. Глава Кремля, як пише видання, прокоментує результати фейкових референдумів і підпише документи про входження окупованих територій України до складу РФ.

Інсайдери видання стверджують, що влада всерйоз розглядає можливість запровадження воєнного стану. Подібний сценарій, за їхніми словами, Кремлем розцінюється як "небажаний, але можливий" у разі "нападу України" на нещодавно анексовані регіони.

Крім цього, в РФ можуть запровадити заборону на виїзд із країни для чоловіків, які підлягають призову на службу до лав ЗС РФ. Ці обмеження, як стверджує видання "Верстка", можуть запровадити ще до звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів.

"Влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають з країни, як такий, "що викликає тривогу". На початку тижня цей план буде обговорюватися президентом і представниками парламенту й уряду, тоді й буде остаточно сформульовано рішення", — йдеться в повідомленні росЗМІ.

Про можливе запровадження заборони на виїзд із Росії для військовозобов'язаних чоловіків кількома днями раніше повідомляло видання "Медуза". За даними журналістів, рішення про закриття державного кордону може набути чинності після офіційного приєднання окупованих регіонів України.

Також російські ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ облаштують блокпост на кордоні з Грузією для вилову військовозобов'язаних громадян, які намагаються виїхати з країни після оголошення часткової мобілізації.