В РФ могут объявить военное положение и ввести запрет на выезд из страны, — росСМИ

Особый правовой режим может быть объявлен в случае, если ВСУ "атакуют" присоединенные по итогам "референдумов" аннексированные регионы Украины.

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Власти России рассматривают возможность введения военного положения и запрета на выезд из страны. Об этом пишет российское издание "Верстка", ссылаясь на свои осведомленные источники.

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого президент объявил об аннексии украинских областей, проведут 30 сентября. Данное мероприятие хотять организовать по аналогии с 2014 годом, когда РФ оккупировала Крым.

По данным журналистов, депутаты и сенаторы, вероятно, соберутся в Георгиевском зале Кремля, где ожидается выступление Владимира Путина. Глава Кремля, как пишет издание, прокомментирует результаты фейковых референдумов и подпишет документы о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Инсайдеры издания утверждают, что власти всерьез рассматривают возможность введения военного положения. Подобный сценарий, по их словам, Кремлем расценивается в качестве "нежелательного, но возможного" в случае "нападения Украины" на недавно аннексированные регионы.

Кроме этого, в РФ могут ввести запрет на выезд из страны для мужчин, которые подлежат призыву на службу в ряды ВС РФ. Эти ограничения, как утверждает издание "Верстка", могут внедрить еще до обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу". В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства, тогда и будет окончательно сформулировано решение", — говорится в сообщении росСМИ.

О возможном введении запрета на выезд из России для военнообязанных мужчин несколькими днями ранее сообщало издание "Медуза". По данным журналистов, решение о закрытии государственной границы может вступить в силу после официального присоединения оккупированных регионов Украины.

Также российские СМИ сообщали, что ВС РФ обустраивают блокпост на границе с Грузией для отлова военнообязанных граждан, которые пытаются выехать из страны после объявления частичной мобилизации.