Воюем прагматичнее: в Украине не будет дополнительной мобилизации, — Подоляк

Советник главы ОП заявил, что Украина уже создала резерв благодаря ситсеме территориальной обороны, и в случае необходимости он будет активно задействован.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкой службе новостей Tagesschau заявил, что в Украине не будет проводится дополнительная мобилизация в ответ на мобилизацию в РФ. По его словам, украинские вооруженные силы готовы противостоять и большему количеству российских солдат.

Подоляк сообщил, что Украина уже создала необходимый резерв через систему территориальной обороны, и в случае надобности будет его активно использовать. Кроме того, военное командование подходит к этому вопросу прагматичней противника и знает где и сколько человек должно быть.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Сегодня мы не обязаны объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", — заявил Подоляк.

"Референдум" и мобилизация в РФ

Подоляк также прокомментировал проведение фейковых референдумов на части временно оккупированных областей Украины. По мнению советника, Кремль их проводит не для того, чтобы объявить эти территории частью Российской Федерации, а чтобы набрать людей в российскую армию и отправить их умирать за интересы России.

"Они делают это для того, чтобы иметь, как они считают, законное основание для призыва всех людей, находящихся на оккупированных территориях по разным причинам. Чтобы они потом пошли умирать за интересы РФ на территории Украины", — отметил Подоляк.

По его словам, Украина не ожидает никаких последствий проведения псевдореферендумов, поскольку юридически не призанет их. Эти мероприятия являются ничем иным, как пропагандистскими акциями под названием "референдум", которые проводятся на оккупированных территориях, где ведутся активные боевые действия.

Подоляк подчеркнул, что эти акции проводятся под дулами российских автоматов, поэтому жителям неподконтрольных Киеву областей лучше в них не принимать участия в целях безопасности.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал решение президента Путина провести мобилизацию в РФ. По его словам, россияне получили закрытые границы, блокирование банковских счетов, и тюремные сроки за дезертирство. При этом в Кремле утверждают, что все идет по плану.

В российских СМИ 26 сентября появилась информация о том, что в Кремле рассматривают возможность введения военного положения и запрета на выезд из страны. По данным журналистов, подобный сценарий расценивается в качестве "нежелательного, но возможного" в случае "нападения Украины" на недавно аннексированные регионы.