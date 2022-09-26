"Забудь меня, военкомат": в России продают свечи, "спасающие" от мобилизации (фото)

Эзотерический магазин в Тюмени помогает будущим призывникам "заморозить отношения с военкомами". Цена вопроса — 750 рублей, но о гарантиях продавцы умалчивают.

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В российской Тюмени один из эзотерических магазинов продает свечи под названием "Забудь меня, военкомат". Продавцы говорят, что они спасают от призыва в армию в рамках мобилизации, пишет местное издание "Новости Тюмени".

В описании товара указано, что свеча заморозит отношения с военкоматом. Свеча позволит жить комфортно без призыва на службу, а дело ее покупателя затеряется в ведомстве.

"Работники военкомата просто забудут про вас, свеча закрывает от военкомата. Данная свеча постоянно притягивает в жизнь благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации", — убеждают россиян находчивые продавцы.

Одна свеча стоит 750 рублей. Авторы объявления не дают гарантий и не уточняют, за счет чего произойдет защита от службы в армии РФ.

Напомним, что после объявленной в РФ мобилизации мужчины начали массово выезжать из страны. Многие хотят спастись в Грузии, но российские военные не дают им этого сделать и отправляют в военкоматы.

Известно, что на границе с Грузией даже разворачивали блокпост, чтобы российские мужчины не так бежали от мобилизации.

Украина, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, не станет проводить дополнительную мобилизацию в ответ на российские меры. ВСУ будут воевать прагматичнее и использовать резерв территориальной обороны.