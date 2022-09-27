Россияне пытаются выехать в Грузию на фоне мобилизации: им вручают повестки прямо на границе

Вскоре на КПП появится пункт военкомата для отбора на войну мужчин, которые желают покинуть РФ.

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Россияне, которые готовятся выехать из РФ на фоне мобилизации в стране, получают повестки на границе с Грузией. Всего через пункт пропуска по последним данным ожидают выезда 5,5 тысяч автомобилей. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Северной Осетии.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти", — заявил собеседник журналистов.

По словам представителей администрации Северной Осетии, на границе оперативные группы проверяют, относится ли человек к военнообязанным, подлежит ли он призыву — если эти данные подтверждаются, то ему вручают повестку.

Также СМИ сообщили, что сегодня на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" прошло совещание министра внутренних дел Северной Осетии с руководством пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого было принято решение разрешить пеший переход через границу. Также участники совещания распорядились в ближайшее время развернуть мобилизационный пункт военкомата на КПП.

Напомним, ранее Казахстан обязался выдавать РФ российских граждан, которые будут объявлены в розыск за уклонение от мобилизации на войну против Украины.

Также мы писали, что в российской Тюмени продаются свечи под названием "Забудь меня, военкомат". В магазине утверждают, что этот атрибут помогает избежать призыва в армию на фоне мобилизации.