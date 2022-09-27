Казахстан будет находить и выдавать России уклоняющихся от мобилизации

Если РФ объявит уклонистов в розыск, Казахстан будет вынужден их депортировать, сообщили в МВД республики.

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Казахстан обязался выдавать РФ российских граждан, которые будут объявлены в розыск за уклонение от мобилизации на войну против Украины. Об этом во вторник, 27 сентября, со ссылкой на заявление министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова сообщает российское агентство "Интерфакс".

По словам казахстанского чиновника, у двух стран есть договорные отношения касательно взаимодействия в правовом поле, в том числе и в вопросах экстрадиции преступников и обмену осужденных.

"Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае… объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", — заявил министр, отвечая на вопрос, будет ли Казахстан выявлять и выдавать России уклонистов.

Ранее в парламенте Казахстана заверили, что россияне, покинувшие РФ после начала мобилизации, не получат вид на жительство в республике.

Напомним, вчера в социальных сетях появилась информация о том, что руководство Дагестана приостановило мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло на фоне массовых протестов в российском регионе.

Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что попавшие под мобилизацию россияне уже пытаются связаться с украинской стороной по поводу сдачи в плен, так как не хотят участвовать в полномасштабной войне.

Также мы писали о том, как россиянин поджег себя в знак протеста против мобилизации на войну против Украины.