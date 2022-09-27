"Не хотим воевать": мобилизованные россияне массово звонят на горячую линию в Украину, — ГУР

По словам представителя ГУР МО, звонят не только россияне, но и украинцы из оккупированного Крыма и ОРДЛО. Многие из них сохранили украинский паспорт и не хотят идти воевать.

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Россияне, которых мобилизовали, активно пытаются связаться с украинской стороной. Они звонят на горячую линию "Хочу жить", спрашивая о том, как сдаться в плен ВСУ. Об этом заявил представитель ГУР Министерства обороны Андрей Юсов во время телемарафона.

По его словам, звонят не только мобилизованные, но и те, кто только попадает под мобилизацию.

"То есть звонят: в случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться", — рассказал Юсов.

Он также отметил, что горячая линия "Хочу жить" — это украинский проект, куда может обратиться российский солдат, чтобы сдаться в плен. Это поможет ему сохранить свою жизнь. Российским военнопленным гарантируют содержание по всем пунктам Женевской конвенции. Кроме того, горячей линией могут воспользоваться украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях.

По словам Юсова, также много на горячую линию обращаются жители оккупированного в 2014 году полуострова Крым и ОРДЛО. Как рассказал Юсов, в "Хочу жить" звонят люди, которые смогли сохранить украинский паспорт и не хотят воевать против других украинцев.

Ранее Фокус сообщал, что в США не видят признаков подготовки РФ к ядерному удару. Штаты всерьез воспринимают угрозу Путина применить ядерное оружие. Ранее они уже поднимали в небо самолеты-разведчики Cobra Ball, которые созданы для отслеживания стратегического ядерного оружия.

Еще напомним, что Украине придется увеличить численность ВСУ из-за мобилизации в РФ. Европейские чиновники не исключают, что заявления Минобороны России о призыве до 300 тысяч может быть прикрытием, а общее число мобилизованных будет в разы больше.

Также сообщалось, что Залужный заявил, что победа Украины в боях с Россией не завершит войну. Главнокомандующий ВСУ заявил о подготовке к нападению РФ еще в начале февраля. Успех на фронте позволит украинской армии перевести дыхание и подготовиться к следующей войне.