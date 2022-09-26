"Плохие новости": Украине придется увеличить численность ВСУ из-за мобилизации в РФ, — FT

Европейские чиновники не исключают, что заявления Минобороны России о призыве до 300 тысяч может быть прикрытием, а общее число мобилизованных будет в разы больше.

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В 2023 году Украине придется увеличить численность своих Вооруженных сил и наладить поставки современного вооружения из-за объявления в России частичной мобилизации. Об этом говорится в материале издания The Financial Times.

Видео с пьяными мобилизованными россиянами, которые устраивают дебоши в казармах, дают представление о том, что президенту РФ Владимиру Путину будет трудно восстановить военный потенциал армии России для дальнейшего продолжения полномасштабной войны.

Украина с западными союзниками отвергают краткосрочную способность Кремля превращать часто сопротивляющихся новобранцев в новый боевой потенциал. Вместе с этим, как отмечают журналисты, Москва после нескольких недель обучения может отправить сотни тысяч мобилизованных граждан укреплять линии обороны на уже захваченных украинских территориях.

"Конечно, это плохая новость для нас. Даже если у российских призывников нет мотивации — у них будет оружие", — заявил в общении с журналистами украинский военнослужащий, комментируя частичную мобилизацию в РФ.

Несмотря на заявления Минобороны о готовности призвать в ряды армии России до 300 тысяч резервистов, аналитики предупреждают, что это число можеть быть намного больше. На первом этапе Кремль постарается доукомплектовать свои соединения и воинские части, участвующие в боевых действиях на территории Украины. Не исключено, что первую "партию" мобилизованных отправят на участки государственной границы для ротации прошлых подразделений.

"На втором этапе Россия будет стремиться к созданию новых "сводных воинских формирований" в сопровождении артиллерийских и ракетных частей. Однако, что из-за нехватки военных специалистов этот процесс займет долгое время. РФ будет разрываться между тем, чтобы отправить необученных и неподготовленных призывников на передовую для поддержки своих сил, или использовать время и оборудование для организации тренировочных лагерей", — говорится в материале журналистов

Инсайдеры также не исключают, что ВСУ до конца 2022 года могут попытаться провести новое контрнаступление на других участках фронта, пока Россия занимается частичной мобилизацией. Вместе с этим, как считают собеседники журналистов, Киеву также придется дополнительно призвать в ряды армии тысячи граждан, чтобы сохранить свое преимущество в личном составе. Кроме этого, властям Украины необходимо уже договариваться о новых поставках современного вооружения.

Стоит отметить, что 24 сентября немецкая служба новостей Tagesschau опубликовала интервью с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком, в котором он заявил об отсутствии необходимости проводить дополнительную мобилизацию в Украине.

Также сообщалось, что в РФ после объявления частичной мобилизации могут ввести военное положение и запрет на выезд из страны мужчинам, которые подлежат призыву в ряды армии.