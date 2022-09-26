"Погані новини": Україні доведеться збільшити чисельність ЗСУ через мобілізацію в РФ, — FT

Європейські чиновники не виключають, що заяви Міноборони Росії про призов до 300 тисяч може бути прикриттям, а загальна кількість мобілізованих буде в рази більша.

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2023 року Україні доведеться збільшити чисельність своїх Збройних сил і налагодити постачання сучасного озброєння через оголошення в Росії часткової мобілізації. Про це йдеться в матеріалі видання The Financial Times.

Відео з п'яними мобілізованими росіянами, які влаштовують бешкет у казармах, дають уявлення про те, що президенту РФ Володимиру Путіну буде важко відновити військовий потенціал армії Росії для подальшого продовження повномасштабної війни.

Україна із західними союзниками відкидають короткострокову здатність Кремля перетворювати новобранців, які часто опираються, на новий бойовий потенціал. Водночас, як зазначають журналісти, Москва після кількох тижнів навчання може відправити сотні тисяч мобілізованих громадян зміцнювати лінії оборони на вже захоплених українських теренах.

"Звичайно, це погана новина для нас. Навіть якщо російські призовники не мають мотивації — у них буде зброя", — заявив у спілкуванні з журналістами український військовослужбовець, коментуючи часткову мобілізацію в РФ.

Незважаючи на заяви Міноборони про готовність призвати до лав армії Росії до 300 тисяч резервістів, аналітики попереджають, що ця кількість може бути набагато більшою. На першому етапі Кремль намагатиметься доукомплектувати свої з'єднання та військові частини, які беруть участь у бойових діях на території України. Ймовірно, що першу "партію" мобілізованих відправлять на ділянки державного кордону для ротації минулих підрозділів.

"На другому етапі Росія прагнутиме до створення нових "зведених військових формувань" у супроводі артилерійських і ракетних частин. Однак через брак військових фахівців цей процес займе довгий час. РФ буде розриватися тим часом, щоб відправити ненавчених і непідготовлених призовників на передову для підтримки своїх сил або використовувати час і обладнання для організації тренувальних таборів", — ідеться в матеріалі журналістів.

Інсайдери також не відкидають, що ЗСУ до кінця 2022 року можуть спробувати провести новий контрнаступ на інших ділянках фронту, поки Росія займається частковою мобілізацією. Водночас, як вважають співрозмовники журналістів, Києву також доведеться додатково призвати до лав армії тисячі громадян, щоб зберегти свою перевагу в особовому складі. Крім цього, владі України необхідно вже домовлятися про нові постачання сучасного озброєння.

Варто зазначити, що 24 вересня німецька служба новин Tagesschau опублікувала інтерв'ю з радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком, де він заявив про відсутність необхідності проводити додаткову мобілізацію в Україні.

Також повідомлялося, що в РФ після оголошення часткової мобілізації можуть запровадити воєнний стан і заборону на виїзд із країни чоловікам, які підлягають призову до лав армії.