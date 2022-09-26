Победа Украины в боях с Россией не завершит войну, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ заявил о подготовке к нападению РФ еще в начале февраля. Успех на фронте позволит украинской армии перевести дыхание и подготовиться к следующей войне.

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Победа украинской армии в войне против российских оккупантов не завершит боевые действия между странами. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сказал в интервью американскому журналу TIME.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", — заявил Залужный.

Украинские военные, по его словам, еще с начала февраля готовились к вероятному нападению войск России. На одном из учений отрабатывалась имитация атаки россиян, чтобы увидеть бреши в обороне Украины. Украинские командиры не достаточно серьезно воспринимали обучение военных.

[ + – ] ВСУ использовали элемент неожиданности в начале войны с РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Я кричал целый час, объяснял им, что если они не выполнят это, последствия будут стоить жизни всей страны", — подчеркнул главком.

После перепалки военные приступили к маскировке техники, выводу войск и оружия с баз. Сюда входили самолеты, танки, бронетехника и зенитные батареи.

"Запах войны ни с чем не спутаешь, он уже витал в воздухе. Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Противника нужно было убедить, что мы сидим на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и делаем посты в Facebook", — отметил Залужный.

Киев не должен был пасть — Залужный про утро 24 февраля

Когда утром 24 февраля началось российское вторжение, главнокомандующий ВСУ имел 2 стратегические цели обороны Украины.

"Мы не могли позволить Киеву пасть. На всех остальных направлениях нам пришлось пролить кровь, даже если где-то это потребовало потери территории. Цель была в том, чтобы позволить русским продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу", — объяснил он тактику.

К 6-му дню войны Залужный понял, что эта схема — рабочая. Русские не смогли захватить аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы их линии снабжения лишились защиты.

Американский коллега Залужного Марк Милли был поражен, когда увидел, как украинцы держатся. Он спросил Залужного, не планирует ли тот эвакуироваться в более безопасное место.

"Я сказал ему: "Я тебя не понимаю, для меня война началась в 2014 году. Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас", — сказал Залужный.

Отметим, что украинский главнокомандующий попал на обложку октябрьского выпуска журнала TIME. Авторы материала называют его лицом войны и обращают внимание на популярность в соцсетях.

Напомним, что Залужный комментировал недавно объявленную в России мобилизацию. Ону уверен, что ВСУ уничтожат всех, кто придет в Украину.

Российские пропагандисты считают Валерия Залужного талантливым военачальником за его интересные комбинации уничтожения захватчиков.

Главнокомандующий признавал удары ВСУ по аэродромам в оккупированном Крыму. Работа над подготовкой операции по освобождению полуострова продолжаенся.