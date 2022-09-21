"Мы уничтожим всех": Залужный отреагировал на частичную мобилизацию в РФ

Генерал Валерий Залужный отметил, что армия защищает Украину уже 8 лет и 7 месяцев, и никакие действия в РФ не повлияют на готовность сражаться за свободу.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что украинская армия уничтожит всех, кто придет на нашу землю — добровольно или по мобилизации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Залужного.

Вооруженные силы Украины на протяжении 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины. И полномасштабное нападение врага не спугнуло ВСУ. Наоборот все объединились и достойно встретили агрессора. Объявление мобилизации в РФ — подтверждение этому.

"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — будь-то добровольно или по мобилизации. Держим строй! Победа за нами!" — написал генерал Залужный.

Также Залужный отметил, что сейчас сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, свои дома и своих детей вместе с будущим Украины. Никакие заявления руководства РФ не повлияют на украинскую готовность сражаться за свою свободу.

Напомним, 21 сентября Путин обратился к народу РФ и объявил частичную мобилизацию. По его словам, Запад пытается разрушить РФ, поэтому он пригрозил ядерным оружием.

В украинской разведке считают, что Путин объявил частичную мобилизацию с целью истощения Украины. Плюс РФ нужно создать дополнительные резервы для войны.