"Ми знищимо всіх": Залужний відреагував на часткову мобілізацію у РФ

Генерал Валерій Залужний зазначив, що армія захищає Україну вже 8 років і 7 місяців, і жодні дії у РФ не вплинуть на готовність боротися за волю.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що українська армія знищить усіх, хто прийде на нашу землю — добровільно чи з мобілізації. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Залужного.

Збройні Сили України протягом 8 років та 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України. І повномасштабний напад ворога не злякав ЗСУ. Навпаки, всі об'єдналися і гідно зустріли агресора. Оголошення мобілізації до — підтвердження цьому.

"Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю — чи то добровільно, чи через мобілізацію. Тримаємо стрій! Перемога за нами!" — написав генерал Залужний.

Також Залужний зазначив, що зараз сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, свої будинки та своїх дітей разом із майбутнім України. Жодні заяви керівництва РФ не вплинуть на українську готовність боротися за свою свободу.

Нагадаємо, 21 вересня Путін звернувся до народу РФ та оголосив часткову мобілізацію. За його словами, Захід намагається зруйнувати РФ, тож він пригрозив ядерною зброєю.

В українській розвідці вважають, що Путін оголосив часткову мобілізацію для виснаження України. Плюс РФ необхідно створити додаткові резерви для війни.