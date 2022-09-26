Перемога України у боях із Росією не завершить війну, — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ заявив про підготовку до нападу РФ ще на початку лютого. Успіх на фронті дозволить українській армії перевести подих і підготуватися до наступної війни.

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Перемога української армії у війні проти російських окупантів не завершить бойовії дії між країнами. Про це головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний сказав в інтерв'ю американському журналу TIME.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", — заявив Залужний.

Українські військові, з його слів, ще з початку лютого готувалися до ймовірного нападу військ Росії. На одному з навчань відпрацьовувалася імітація атаки росіян, щоб побачити проломи в обороні України. Українські командири не достатньо серйозно сприймали навчання військових.

[ + – ] ЗСУ використовували елемент несподіванки на початку війни з РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Я кричав цілу годину, пояснював їм, що якщо вони не виконають це, наслідки вартуватимуть життя всієї країни", — наголосив головком.

Після перепалки військові розпочали маскування техніки, виведення військ і зброї з баз. Сюди входили літаки, танки, бронетехніка та зенітні батареї.

"Запах війни ні з чим не сплутаєш, він уже витав у повітрі. Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Противника треба було переконати, що ми сидимо на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і робимо пости у Facebook", — зазначив Залужний.

Київ не мав пасти — Залужний про ранок 24 лютого

Коли вранці 24 лютого розпочалося російське вторгнення, головнокомандувач ЗСУ мав дві стратегічні цілі оборони України.

"Ми не могли дозволити Києву впасти. На всіх інших напрямках нам довелося пролити кров, навіть якщо десь це вимагало втрати території. Мета була в тому, щоб дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їх колони на фронті та лінії постачання в тилу", — пояснив він тактику.

До 6-го дня війни Залужний зрозумів, що ця схема — робоча. Росіяни не змогли захопити аеропорти навколо Києва та просунулися досить глибоко, щоб їхні лінії постачання втратили захист.

Американський колега Залужного Марк Міллі був вражений, коли побачив, як українці тримаються. Він запитав Залужного, чи не планує той евакуюватися в безпечніше місце.

"Я сказав йому: "Я тебе не розумію, для мене війна почалася у 2014 році. Я не втік тоді й не збираюся тікати зараз", — сказав Залужний.

Зазначимо, що український головнокомандувач потрапив на обкладинку жовтневого випуску журналу TIME. Автори матеріалу називають його обличчям війни та звертають увагу на популярність у соцмережах.

Нагадаємо, що Залужний коментував нещодавно оголошену в Росії мобілізацію. Він переконаний, що ЗСУ знищать усіх, хто прийде в Україну.

Російські пропагандисти вважають Валерія Залужного талановитим воєначальником за його цікаві комбінації знищення загарбників.

Головнокомандувач визнавав удари ЗСУ по аеродромах в окупованому Криму. Робота над підготовкою операції зі звільнення півострова триває.