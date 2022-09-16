На федеральному каналі РФ Валерія Залужного визнали талановитим воєначальником (відео)

Під час пропагандистської передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" відомий російський режисер і директор "Мосфільму" Карен Шахназаров розсипався в похвалах головнокомандувачу ЗСУ та визнав, що "українці існують".

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Під час пропагандистської передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" відомий радянський і російський режисер, гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров визнав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є талановитим воєначальником.

"Ну, треба визнати, що Залужний талановитий воєначальник. Ну, це треба визнати! Не обов'язково навіть стратегом бути, щоб бачити, що взагалі він — талановитий мужик, у сенсі військової справи, він цікаві комбінації вигадує. Так, треба це визнати!" — зокрема сказав Шахназаров.

Росіянин, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, вирішив також визнати, що "українці не є туманністю Андромеди", а насправді існують. Він наголосив, що потрібна "ясність" щодо "українського питання".

"Треба визнати, що український народ існує. Що він не є міфом, що це не якась туманність Андромеди, що він існує", — висловився російський режисер.

Шахназаров запропонував організувати на захоплених окупантами територіях "альтернативну українську дружню до Росії державу". За його словами, країна-агресор має "залучити" тих українців, які не хочуть бути росіянами та не хочуть жити в РФ, але при цьому вони налаштовані дружньо щодо загарбників. Як вважає так званий "експерт", їм треба дати можливість створити видимість своєї "країни".

Кармен Шахназаров — радянський і російський режисер вірменського походження. Зняв такі фільми як "Ми із джазу", "Зимовий вечір у Гаграх", "Американська донька".

Є частим гостем у пропагандистських передачах Володимира Соловйова. Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Зокрема він говорив, що українці є лише частиною "великої російської нації".

Нагадаємо, російські пропагандисти опублікували фейкову новину про доноси в українській школі. Як стало відомо, проросійське агентство новин в окупованому Донецьку опублікувало фейкову листівку, яка закликає школярів доносити на батьків, із грубими помилками в тексті.