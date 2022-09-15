Російські пропагандисти опублікували фейкову новину про доноси в українській школі (фото)

Проросійське агентство новин в окупованому Донецьку опублікувало фейкову листівку, яка закликає школярів доносити на батьків із грубими помилками в тексті.

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Російські журналісти-пропагандисти випустили фейковий матеріал про Україну, та їх видала одна деталь. Новина під назвою "В Україні просять дітей доносити на батьків" з'явилася на проросійському ресурсі "ДонПресс".

Її автор (прізвище та ім'я якого на сайті не вказали) нібито отримав фотодоказ з одного з навчальних закладів на підконтрольній території України, який свідчить про те, що дітей змушують доносити на батьків.

Пропагандисти навіть опублікували відповідну фотографію. На ній зображено шкільну дошку оголошень. На ній — плакат зі словами українського гімну, зображення пса Патрона та оголошення про здачу 40 гривень на похід до театру.

Поруч із цією інформацією — нібито "пам'ятка" дітям, у яких випадках вони мають доносити на своїх близьких педагогам та шкільній адміністрації. У списку є наявність родичів у РФ, розмови у побуті російською мовою, перегляд батьками російських телеканалів та критика президента України Володимира Зеленського.

Однак на фото є деталь, яка ставить під сумнів справжність цього документа. Замість фрази "Розкажи вчительці", з якої мала починатися ця листівка, надруковано таке: "Розпові вчительці".

До речі, Google-перекладач перекладає російське слово "розкажи" українською мовою саме як "розповій".

Нагадаємо, нещодавно у Росії учні записали розмову з 57-річною вчителькою, яка засудила війну в Україні, і віддали запис поліцейським. Суд визнав її винною.

Фокус також розповідав про те, що росіяни написали 145 тисяч доносів до Роскомнагляду всього за пів року. Регулятор отримував повідомлення про нібито фейки про війну РФ проти України. Загальна кількість доносів зросла на 25,5% проти минулого.