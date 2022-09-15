Российские пропагандисты опубликовали фейковую новость о доносах в украинской школе (фото)

Пророссийское агентство новостей в оккупированном Донецке опубликовало фейковую листовку, которая призывает школьников доносить на родителей, с грубыми ошибками в тексте.

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Российские журналисты-пропагандисты выпустили фейковый материал об Украине, но их выдала одна деталь. Новость под названием "В Украине просят детей доносить на родителей" появилась на пророссийском ресурсе "ДонПресс".

Ее автор (фамилию и имя которого на сайте не указали) якобы получил фотодоказательство из одного из учебных заведений на подконтрольной территории Украины, которое свидетельствует о том, что детей заставляют доносить на родителей.

Пропагандисты даже опубликовали соответсвующую фотографию. На ней изображена школьная доска объявлений. На ней — плакат со словами украинского гимна, изображение пса Патрона и объявление о сдаче 40 гривен на поход в театр.

Рядом с этой информацией — якобы "памятка" детям, в каких случаях они должны доносить на своих близких педагогам и школьной администрации. В списке — наличие родственников в РФ, разговоры в быту на русском языке, просмотр родителями российских телеканалов и критика президента Украины Владимира Зеленского.

Однако на фото есть деталь, которая ставит под сомнение подлинность этого "документа". Вместо фразы "Розкажи вчительці", с которой должна была начинаться эта листовка, напечатано следующее: "Розпові вчительке".

К слову, Google-переводчик переводит русское слово "расскажи" на украинский язык именно как "розповій".

Напомним, недавно в России ученики записали разговор с 57-летней учительницей, которая осудила войну в Украине, и отдали запись полицейским. Суд признал педагога виновной.

Фокус также рассказывал о том, что россияне написали 145 тысяч доносов в Роскомнадзор всего за полгода. Регулятор получал сообщения о якобы фейках о войне РФ против Украины. Общее число доносов выросло на 25,5% по сравнению с прошлым годом.