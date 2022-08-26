Россияне написали 145 тысяч доносов в Роскомнадзор всего за полгода

Регулятор получал сообщения о якобы фейках о войне РФ против Украины. Общее число доносов выросло на 25,5% по сравнению с прошлым годом.

За первые шесть месяцев 2022 года россияне написали почти 145 тысяч доносов в Роскомнадзор. Обращения чаще всего касались сообщений о войне РФ против Украины и требования удалить "проукраинскую пропаганду". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре посчитали, что за полгода поступило 144 835 обращений — это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го года.

"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года… Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", — говорится в сообщении.

Также большая часть доносов касалась размещения незаконной информации, в частности, как утверждает Роскомнадзор, фейков о войне в Украине — 63 592 обращения.

Помимо обращений, которые россияне направляли в Роскомнадзор лично, значительная их часть была перенаправлена из различных госструктур РФ.

Напомним, в июле этого года житель российского поселка в Подмосковье написал заявление в полицию на свою супругу, которая, по его словам, критиковала власти РФ и развязанную ими полномасштабную войну против Украины.

Ранее Фокус подробно разбирался, как в Россию вернулась советская практика доносов.