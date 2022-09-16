На федеральном канале РФ Валерия Залужного признали талантливым военачальником (видео)

Во время пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" известный российский режиссер и директор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассыпался в похвалах главнокомандующему ВСУ и признал, что "украинцы существуют".

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Во время пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" известный советский и российский режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров признал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный является талантливым военачальником.

"Ну, надо признать, что Залужный талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он – талантливый мужик, в смысле военного дела, он интересные комбинации придумывает. Так надо это признать!" – в частности, сказал Шахназаров.

Россиянин, известный своими антиукраинскими высказываниями, решил также признать, что "украинцы не являются туманностью Андромеды", а в действительности существуют. Он подчеркнул, что нужна "ясность" по "украинском вопросу".

"Надо признать, что украинский народ существует. Что он не есть миф, что не есть какая-то туманность Андромеды, что он существует", – высказался российский режиссер.

Шахназаров предложил организовать на захваченных оккупантами территориях "альтернативное украинское дружественное России государство". По его словам, страна-агрессор должна "привлечь" тех украинцев, которые не хотят быть россиянами и не хотят жить в РФ, но при этом они настроены дружественно по отношению к захватчикам. Как считает так называемый "эксперт", им надо дать возможность создать видимость своей "страны".

Кармен Шахназаров – советский и российский режиссер армянского происхождения. Снял такие фильмы как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Американская дочка".

Является частым гостем в пропагандистских передачах Владимира Соловьева. Известен своими антиукраинскими высказываниями. В частности, он говорил, что украинцы являются лишь частью "великой русской нации".

Напомним, российские пропагандисты опубликовали фейковую новость о доносах в украинской школе. Как стало известно, пророссийское агентство новостей в оккупированном Донецке опубликовало фейковую листовку, которая призывает школьников доносить на родителей, с грубыми ошибками в тексте.