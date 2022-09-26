В России мужчина поджег себя из-за мобилизации на войну против Украины (видео)

Россиянин поджег себя на городском автовокзале, он кричал, что "не хочет участвовать в спецоперации".

Related video

В российской Рязани мужчина поджег себя, протестуя против частичной мобилизации на войну против Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщают телеграм-каналы.

По данным издания YA62, инцидент произошел сегодня на рязанском автовокзале "Центральный". Собеседник журналистов рассказал, что мужчина, поджигая себя, кричал, что "не хочет участвовать в спецоперации" на территории Украины.

На видео показано, как мужчину, обернутого в защитную пленку, уводят с места происшествия. Комментариев правоохранителей по этому поводу журналистам получить не удалось.

Очевидец происшествия рассказал подробности местному СМИ: "Он стоял на улице, где автобусы. Загорелся и начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в спецоперации на Украине. Одежда сгорела вся. Выбежала полиция, забрала его в подсобное помещение. Дальше приехала "скорая" и его увезли"

Напомним, ранее СМИ стало известно, что директор кинотеатра CinemaPark в городе Уральск в Казахастане Диллара Мухамбетова пригласила россиян, которые выехали из России из-за частичной мобилизации, но не смогли найти для себя жилье, переночевать в кинозалах.

Также мы писали, что в Казахстане из-за притока россиян резко подскочили цены на аренду жилья. Казахстанскиие арендодатели говорят, что сейчас у них очереди из желающих снять квартиру. Многие местные жители к решению россиян бежать в их страну отнеслись крайне негативно.