У Росії чоловік підпалив себе через мобілізацію на війну проти України (відео)

Росіянин підпалив себе на міському автовокзалі, він кричав, що "не хоче брати участь у спецоперації".

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У російській Рязані чоловік підпалив себе, протестуючи проти часткової мобілізації на війну проти України, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в понеділок, 26 вересня, повідомляють телеграм-канали.

За даними видання YA62, інцидент трапився сьогодні на рязанському автовокзалі "Центральний". Співрозмовник журналістів розповів, що чоловік, підпалюючи себе, кричав, що "не хоче брати участь у спецоперації" на території України.

На відео показано, як чоловіка, загорнутого в захисну плівку, відводять з місця події. Коментарів правоохоронців із цього приводу журналістам отримати не вдалося.

Очевидець події розповів подробиці місцевому ЗМІ: "Він стояв на вулиці, де автобуси. Загорівся і почав сміятися та кричати, що не хоче брати участь у спецоперації в Україні. Одяг згорів увесь. Вибігла поліція, забрала його до підсобного приміщення. Далі приїхала "швидка" і його відвезли"

Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, що директорка кінотеатру CinemaPark у місті Уральськ у Казахстані Діллара Мухамбетова запросила росіян, які виїхали з Росії через часткову мобілізацію, але не змогли знайти для себе житло, переночувати у кінозалах.

Також ми писали, що в Казахстані через приплив росіян різко підскочили ціни на оренду житла. Казахстанські орендодавці кажуть, що зараз у них черги з охочих винайняти квартиру. Багато місцевих жителів до рішення росіян втекти в їхню країну поставилися вкрай негативно.