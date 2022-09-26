Протесты против мобилизации в РФ: дагестанцы добились отмены отправки мужчин на войну, — соцсети

В соцсетях появился указ главы российской республики о приостановке мобилизации на фоне того, как в российской республике жители протестуют против отправки местных жителей на войну.

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Руководство Дагестанской республики приостановило действие указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации на войну против Украины. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В социальных сетях появились сообщения о том, что военный комиссар республики Дайтбег Мустафаев издал указ о приостановке процессов по частичной мобилизации российских военнослужащих в регионе.

"В связи с качественным выполнением мероприятий частичной мобилизации в Республике Дагестан… Приказываю приостановить до отдельного распоряжения все мероприятия, проводимые согласно приказа военного комиссара от 21 сентября", — говорится в тексте документа.

[ + – ] Указ об отмене мобилизации

Подлинность опубликованного в сети предполагаемого документа подтвердить невозможно. В тот же время в телеграм-каналах, которые позиционируются как координаторские касательно протеста против мобилизации в Дагестане, призывают "отложить силовое решение вопроса" в ближайшие дни ради отмены мобилизации в регионе "мирным путем". Тем не менее авторы публикаций настаивают на том, что основные действия касательно выступлений против отправки жителей региона на войну развернутся в пятницу: "Принято решение собраться на Проспекте Акушинского 30 сентября после Джума!".

Напомним, 25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу, ведущую на Махачкалу. Причиной протеста стала мобилизация 110 жителей села. Силовики смогли разблокировать трассу лишь после того, как стали стрелять в воздух из автоматов.

Сегодня сотрудники полиции и Росгвардии жестко разогнали протест жителей Дагестана против мобилизации на войну против Украины