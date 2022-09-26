Протести проти мобілізації в РФ: дагестанці домоглися відміни відправки чоловіків на війну, — соцмережі

У соцмережах з'явився указ глави російської республіки про зупинення мобілізації на тлі того, як у російській республіці жителі протестують проти відправлення місцевих жителів на війну.

Related video

Керівництво Дагестанської республіки призупинило дію указу президента РФ про оголошення часткової мобілізації на війну проти України. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що військовий комісар республіки Дайтбег Мустафаєв видав указ про зупинення процесів щодо часткової мобілізації російських військовослужбовців у регіоні.

"У зв'язку з якісним виконанням заходів часткової мобілізації в Республіці Дагестан... Наказую призупинити до окремого розпорядження всі заходи, які проводяться згідно з наказом військового комісара від 21 вересня", — йдеться в тексті документа.

[ + – ] Указ про відміну мобілізації

Справжність опублікованого в мережі передбачуваного документа неможливо підтвердити. Водночас у телеграм-каналах, які позиціонуються як координаторські щодо протесту проти мобілізації в Дагестані, закликають "відкласти силове вирішення питання" найближчими днями задля скасування мобілізації в регіоні "мирним шляхом". Проте автори публікацій наполягають на тому, що основні дії щодо виступів проти відправки мешканців регіону на війну розгорнуться в п'ятницю: "Ухвалено рішення зібратися на Проспекті Акушинського 30 вересня після Джуму!"

Нагадаємо, 25 вересня жителі села Ендірей у Хасав'юртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу, яка веде на Махачкалу. Причиною протесту стала мобілізація 110 мешканців села. Силовики змогли розблокувати трасу лише після того, як почали стріляти в повітря з автоматів.

Сьогодні співробітники поліції та Росгвардії жорстко розігнали протест мешканців Дагестану проти мобілізації на війну проти України.