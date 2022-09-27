Казахстан знаходитиме і видаватиме Росії тих, хто ухиляється від мобілізації

Якщо РФ оголосить ухильників у розшук, Казахстан буде змушений їх депортувати, повідомили у МВС республіки.

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Казахстан зобов'язався видавати РФ російських громадян, яких оголосять у розшук за ухилення від мобілізації на війну проти України. Про це у вівторок, 27 вересня, із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Казахстану Марата Ахметжанова повідомляє російське агентство "Интерфакс".

За словами казахстанського чиновника, дві країни мають договірні відносини щодо взаємодії в правовому полі, зокрема й у питаннях екстрадиції злочинців та обміну засуджених.

"Найголовніший принцип тут — і у нас, і в Росії — це було кримінальне діяння. Крім того, у разі… оголошення його в розшук, ми встановлюватимемо і видаватимемо цих осіб у порядку екстрадиції до Росії", — заявив міністр, відповідаючи на питання, чи Казахстан виявлятиме і видаватиме Росії ухильників.

Раніше в парламенті Казахстану запевнили, що росіяни, які залишили РФ після початку мобілізації, не отримають посвідки на проживання в республіці.

Нагадаємо, вчора в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що керівництво Дагестану призупинило мобілізацію, оголошену президентом РФ Володимиром Путіним. Це сталося на тлі масових протестів у російському регіоні.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росіяни, які потрапили під мобілізацію, вже намагаються зв'язатися з українською стороною з приводу здачі в полон, оскільки не хочуть брати участь у повномасштабній війні.

Також ми писали, як росіянин підпалив себе на знак протесту проти мобілізації на війну проти України.