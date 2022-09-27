"Не хочемо воювати": мобілізовані росіяни масово дзвонять на гарячу лінію в Україну, — ГУР

За словами представника ГУР МО, дзвонять не лише росіяни, а й українці з окупованого Криму та ОРДЛО. Багато хто з них зберіг український паспорт і не хоче йти воювати.

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Росіяни, яких мобілізували, активно намагаються зв'язатися з українською стороною. Вони дзвонять на гарячу лінію "Хочу жити", питаючи про те, як здатися в полон ЗСУ. Про це заявив представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов під час телемарафону.

За його словами, дзвонять не лише мобілізовані, а й ті, хто лише потрапляє під мобілізацію.

"Тобто дзвонять: у разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися", — розповів Юсов.

Він також зазначив, що гаряча лінія "Хочу жити" — це український проєкт, куди може звернутися російський солдат, щоб здатися в полон. Це допоможе зберегти своє життя. Російським військовополоненим гарантують утримання за всіма пунктами Женевської конвенції. Крім того, гарячою лінією можуть скористатися українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

За словами Юсова, також багато на гарячу лінію звертаються мешканці окупованого у 2014 році півострова Крим та ОРДЛО. Як розповів Юсов, у "Хочу жити" дзвонять люди, які змогли зберегти український паспорт та не хочуть воювати проти інших українців.

Раніше Фокус повідомляв, що в США не вбачають ознак підготовки РФ до ядерного удару. Штати серйозно сприймають загрозу Путіна застосувати ядерну зброю. Раніше вони вже підіймали у небо літаки-розвідники Cobra Ball, які створені для відстеження стратегічної ядерної зброї.

Ще нагадаємо, що Україні доведеться збільшити чисельність ЗСУ через мобілізацію до РФ. Європейські чиновники не виключають, що заяви Міноборони Росії про заклик до 300 тисяч може бути прикриттям, а загальна кількість мобілізованих буде в рази більша.

Також повідомлялося, що Залужний заявив, що перемога України у боях з Росією не завершить війну. Головнокомандувач ЗСУ заявив про підготовку до нападу РФ ще на початку лютого. Успіх на фронті дозволить українській армії перевести подих і підготуватися до наступної війни.