Карта смертности в России существенно изменится после того, как в ряды армии будут призывать не только представителей малых этнических групп, но и людей среднего класса.

Related video

Тысячи представителей интеллигенции из центральных районов России получают повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом информирует пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в ходе полномасштабной войны Кремль существенно уменьшил численность представителей своих малых народов. Среди ликвидированных солдатов ВС РФ, как утверждает военная разведка, почти 40% были выходцами из неславянских этнических групп.

В ТОП-5 регионов по безвозвратным потерям вошли:

Дагестан;

Бурятия;

Краснодарский край;

Башкортостан;

Волгоградская область.

Анализируя статистику потерь ВС РФ, военная разведка отмечает, что наибольшее число погибших российских солдат были призваны в ряды армии из бедных регионов, в которых проживают малые этнические группы. После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, карта смертности в России существенно изменится. Это связано с тем, что в ряды ВС РФ будут теперь призывать представителей интеллигенции и среднего бизнеса, которые проживают в центральных регионах или наиболее развитых областях.

"Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва — российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема. Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах государственности РФ, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", — говорится в сообщении военной разведки Украины.

Стоит отметить, что российские мобилизованные граждане после указа Владимира Путина массово отказываются воевать и обращаются на горячую линию Украины для сдачи в плен.

Также сообщалось, что россиянам, которые пытаются выехать из страны после объявления частичной мобилизации, вручают повестки на границе с Грузией.