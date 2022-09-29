РФ отправляет неподготовленных мобилизированных людей под Херсон и на Донбасс, — Генштаб

27 сентября из оккупированного Крыма отправили около 2 тысяч призывников. Военкоматы получили распоряжение первоочередно призывать крымских татар и отправлять их на участки фронта с наиболее интенсивными боевыми действиями.

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Россия отправляет низкоквалифицированных и неподготовленных мобилизированных граждан на фронт в Херсонскую область и на Донбасс. Кроме того, российское военное руководство продолжает пополнять свои подразделения с помощью заключенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

По информации ведомства, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 тюремных узников, их подготовка будет продолжаться до 30 сентября.

Также известно, что 26 сентября в Лиман Донецкой области ВС РФ отправили 7 единиц танков, две из которых при перемещении попали в ДТП. Тем временем сформированные экипажи танков не прошли должной огневой подготовки с применением штатного вооружения.

В Генштабе рассказали, что 27 сентября из оккупированного Севастополя в Херсонскую область были отправлены около 2 тысяч людей, которых мобилизировали в Крыму. Кроме того, военкоматы на полуострове получили распоряжение первоочередно призывать крымских татар и отправлять их в боевые части с наиболее интенсивными боевыми действиями.

"В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизован 21 человек указанной национальности", — сообщили в ВСУ.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошлые сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям российских войск. В результате чего были поражены 3 опорных пункта, 10 мест сосредоточения вооружения, техники и трех зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ВСУ на разных направлениях сбили 4 вражеских беспилотников и 4 управляющие ракеты Х-59.

Также армия Украины продолжала наносить ракетные удары по ВС РФ. За сутки были поражены 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения сил, вооружения и техники врага, 1 станция-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.

Напомним, 28 сентября СМИ писали, что Путин не отказался от своих планов захватить Одессу и Харьков после объявления частичной мобилизации в РФ. Однако журналисты считают, что 300 тыс. необученных призывников вряд ли изменят ситуацию на фронте.

27 сентября в ГУР сообщали, что Кремль намерен мобилизировать интеллигенцию для исправления статистики потерь.