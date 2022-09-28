Путин после мобилизации в РФ планирует захватить Одессу и Харьков, – Bloomberg

В Кремле не отказались от своих планах по аннексии других украинских территорий. Однако журналисты считают, что 300 тысяч необученных призывников вряд ли изменят ситуацию на поле боя.

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Россия после объявленной мобилизации может возобновить свои попытки захвата других украинских регионов, включая Харьков и Одессу. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Собеседники издания отмечают, что несмотря на провал российской армии на фронте, Владимир Путин не отказывается от своей цели аннексировать больше регионов Украины. В итоге это оставит от Украины лишь часть довоенной территории, говорят они.

"Российские чиновники уверены, что их войска смогут завести Украину в тупик и добиться какого-либо урегулирования, которое подтвердит по крайней мере некоторые из их достижений", –– уточняют журналисты.

Тем не менее, 300 тысяч необученных призывников, которых Кремль уже кидает на войну в Украине, вряд ли смогут переломить ситуацию на фронте. Однако, как утверждают военные аналитики, их будет достаточно, чтобы сдерживать продвижение украинской армии.

Параллельно с этим Украина обещает продолжить контрнаступление и вернуть все свои территории, захваченные страной-агрессором.

Партнеры Украины заявляют, что не перестанут поддерживать украинцев в их борьбе, несмотря на ядерные угрозы и газовый шантаж Кремля.

В то же время, Киев призывает своих союзников увеличить количество вооружения в рамках военной помощи, включая танки, ракеты большей дальности и боевую авиацию. Однако США и Европа пока осторожны относительно расширения видов оружия, поставляемого Украине.

Как сказал военнослужащий ВСУ и журналист Кирилл Сазонов в своей колонке, Россия готовится к удару по Киеву и Волыни. В Беларуси уже началась подготовка к этому, утверждает эксперт.

Ранее Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщал, что на территории Беларуси проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры страны для возможного приема воинских эшелонов из России.