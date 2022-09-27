Беларусь готовится к приему воинских эшелонов с территории РФ, — расследователи (фото)

На сегодняшний день, по данным аналитиков, проверяют места погрузки-выгрузки на станциях БелЖД и разрабатывается график движения российских составов с техникой.

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На территории Беларуси проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры страны для возможного приема воинских эшелонов из России. Об этом информирует Telegram-канал "Беларускі Гаюн", ссылаясь на информацию, полученную от "Сообщества железнодорожников Беларуси".

По данным аналитиков, в данный момент осуществляется проверка мест погрузки-выгрузки на железнодорожных станциях, к которой привлекают должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ).

Кроме этого, как информирует сообщество, проводится ремонт погрузочно-выгрузочных платформ и ведется подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на работающих станциях.

Для возможного приема воинских эшеленов с территории России также осуществляется закрепление на ж/д станциях маневровых локомотивов. В распоряжении OSINT-разведчиков также есть информация о разрабатке графиков движения российских составов с техникой или боеприпасами по белорусской железной дороге.

Анализируя сведения, полученные от сообщества, "Беларускі Гаюн" делает предположение, что Беларусь всерьез готовится к приему воинских эшелонов с территории Российской Федерации.

Аналитики не исключают, что военная техника с боеприпасами может проходить через железнодорожные пограничные переходы:

Красное (Московская РЖД) — Осиновка (Беларуская чыгунка НОД-1);

Злынка (Московская РЖД) — Закопытье (Беларуская чыгунка НОД-4);

Завережье (Октябрьская РЖД) — Езерище (Беларуская чыгунка НОД-6).

[ + – ] Беларусь готовится к приему воинских российских эшелонов на своей железной дороге

Стоит отметить, что 26 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил о нежелании Минска размещать военные базы ВС РФ на своих территориях. По словам главы МИД, переговоры об этом ведутся уже давно, однако власти считают, что Москва должна создать подобные объекты в Смоленской области.

Несколькими днями ранее Командование Сил спецопераций ВСУ предупреждало, что ВС РФ готовят вооруженные провокации на государственной границе Украины и Беларуси.