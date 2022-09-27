Беларусь готовится к приему воинских эшелонов с территории РФ, — расследователи (фото)
На сегодняшний день, по данным аналитиков, проверяют места погрузки-выгрузки на станциях БелЖД и разрабатывается график движения российских составов с техникой.
На территории Беларуси проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры страны для возможного приема воинских эшелонов из России. Об этом информирует Telegram-канал "Беларускі Гаюн", ссылаясь на информацию, полученную от "Сообщества железнодорожников Беларуси".
По данным аналитиков, в данный момент осуществляется проверка мест погрузки-выгрузки на железнодорожных станциях, к которой привлекают должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ).
Кроме этого, как информирует сообщество, проводится ремонт погрузочно-выгрузочных платформ и ведется подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на работающих станциях.
Для возможного приема воинских эшеленов с территории России также осуществляется закрепление на ж/д станциях маневровых локомотивов. В распоряжении OSINT-разведчиков также есть информация о разрабатке графиков движения российских составов с техникой или боеприпасами по белорусской железной дороге.
Анализируя сведения, полученные от сообщества, "Беларускі Гаюн" делает предположение, что Беларусь всерьез готовится к приему воинских эшелонов с территории Российской Федерации.
Аналитики не исключают, что военная техника с боеприпасами может проходить через железнодорожные пограничные переходы:
- Красное (Московская РЖД) — Осиновка (Беларуская чыгунка НОД-1);
- Злынка (Московская РЖД) — Закопытье (Беларуская чыгунка НОД-4);
- Завережье (Октябрьская РЖД) — Езерище (Беларуская чыгунка НОД-6).
Стоит отметить, что 26 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил о нежелании Минска размещать военные базы ВС РФ на своих территориях. По словам главы МИД, переговоры об этом ведутся уже давно, однако власти считают, что Москва должна создать подобные объекты в Смоленской области.
Несколькими днями ранее Командование Сил спецопераций ВСУ предупреждало, что ВС РФ готовят вооруженные провокации на государственной границе Украины и Беларуси.