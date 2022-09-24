Россияне готовятся к провокациям на границе Украины и Беларуси, — ССО

По информации украинских военных, в Беларусь с целью провокаций прибыло более 100 наемников российской ЧВК "Лига", которые привезли с собой около 300 комплектов военной формы ВСУ. Ее оккупанты похитили со складов в оккупированной Херсонской области.

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Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

В конце сентября в столицу Беларуси прибыли наемники ЧВК "Лига", которые могут быть привлечены к провокационным действиям на белорусско-украинской границе.

По информации местного подполья, в Минск прибыло около 130 наемников ЧВК "Лига". Они оснащены личным оружием и боеприпасами. А на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где находятся предполагаемые провокаторы, привезли 300 комплектов военной формы ВСУ, которую российские войска похитили на складах под Херсоном.

Что за "ГардСервис"?

Отметим, что "ГардСервис" — уникальное предприятие на территории Беларуси. Его создали по специальному указу самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко в 2019 году. Ранее в помещении предприятия находился центр подготовки белорусских спецназовцев.

Наиболее вероятными районами проведения провокаций российскими наемниками могут стать такие населенные пункты – Пинск, Иваново и Кобрин.

Напомним, Владимир Путин запретил российским войскам покидать юг Украины.

Также Фокус писал о комментарии Александра Лукашенко о вероятности проведения мобилизации в Беларуси.