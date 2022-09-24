Росіяни готуються до провокацій на кордоні України та Білорусі, — ССО

За інформацією українських військових, до Білорусі з метою провокацій прибуло понад 100 найманців російської ПВК "Ліга", які привезли із собою близько 300 комплектів військової форми ЗСУ. Її окупанти викрали зі складів в окупованій Херсонській області.

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Російські найманці готують провокації на білорусько-українському кордоні. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Наприкінці вересня до столиці Білорусі прибули найманці ПВК "Ліга", які можуть бути залучені до провокаційних дій на білорусько-українському кордоні.

За інформацією місцевого підпілля, до Мінська прибуло близько 130 найманців ПВК "Ліга". Вони оснащені особистою зброєю та боєприпасами. А на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де перебувають наразі ймовірні провокатори, привезли 300 комплектів військової форми ЗСУ, яку викрали російські війська на складах під Херсоном.

Що за "Гардсервіс"?

Зазначимо, що "ГардСервіс" є унікальним підприємством на території Білорусі. Його створили за спеціальним указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка у 2019 році. Раніше у приміщенні підприємства був центр підготовки білоруських спецпризначенців.

Найбільш ймовірними районами проведення провокацій російськими найманцями можуть стати такі населені пункти – Пінськ, Іваново та Кобринь.

Нагадаємо, Володимир Путін заборонив російським військам залишати південь України.

Також Фокус писав про коментар Олександра Лукашенка щодо можливості проведення мобілізації в Білорусі.