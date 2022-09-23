"Ми з Росією": Лукашенко сказав, чи буде мобілізація у Білорусі

Білоруський диктатор заявив про спільний з Москвою оборонний простір і збройні сили. Військові чиновники кажуть, що білоруси та вся країна вже мобілізовані.

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Білорусь не збирається проводити мобілізацію та вплутуватися у повномасштабну війну Росії з Україною. Про це сказав білоруський президент Олександр Лукашенко під час спілкування із журналістами, пише державне агентство "БЕЛТА".

Диктатор обіцяє реакцію на можливі погрози та спроби вчинення терактів у країні. З цією метою у Білорусі регулярно проводять навчання, в яких беруть участь і представники народного ополчення.

"Воюватимемо лише тоді, коли доведеться захищати свій будинок, свою землю", — запевнив Лукашенко.

За його словами, опоненти "намагаються за щось учепитися, перекинути місток" та розвивають тему про можливу мобілізацію в Білорусі за аналогією з РФ.

"Не буде жодної мобілізації. Ми не збираємося мобілізувати. Це брехня", — додав він.

Держсекретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович 21 вересня також коментував тему про можливу мобілізацію в Білорусі.

"Мобілізація — це не про нас, народ Білорусі та країна мобілізовані і так", — зауважив чиновник.

Вольфович упевнений, що білоруські війська здатні дати відсіч силовим блоком та складом армії, який сьогодні виконує завдання щодо оборони країни.

"Білорусь з Росією вже 20 років"

Лукашенко на зустрічі з Вольфовичем 20 вересня порушував питання посилення військових угруповань НАТО у східноєвропейському регіоні та на кордоні з Білоруссю.

[ + – ] Лукашенко наказав готувати оборону Білорусі за нормами воєнного часу

"Якщо ми з Росією, значить, ми з Росією. Ми створили оборонний простір, у нас спільні збройні сили. І нехай ніхто там нас не критикує і не робить із цього якихось чи то фейків, чи то надзвичайних заяв, що" ах, ох, там ось Лукашенко, російські війська та інше". А що тут дивовижного? Ми давно про це заявили. Вже, напевно, років 20, як ми домовилися про це", — говорив президент під час зустрічі.

Лукашенко наголосив на неможливості "удару в спину" по військах Росії через Білорусь.

"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою батьківщину", — зазначив диктатор військові завдання країни.

Напередодні Олександр Лукашенко наказав готувати оборону Білорусі за нормами воєнного часу, для цього треба налагодити механізми мобілізації.

Нагадаємо, що в Мінську зголосилися стати третьою стороною в мирних переговорах України і РФ. Домовленості про мир, на думку МЗС Білорусі, мають враховувати інтереси країни.

Білоруські силовики шукають росіян, які ухиляються на батьківщині від мобілізації. У поле зору потрапили ті, хто здає квартири на добу та інші орендарі житла.