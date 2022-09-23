"Мы с Россией": Лукашенко сказал, будет ли мобилизация в Беларуси

Белорусский диктатор заявил об общем с Москвой оборонном пространстве и вооруженных силах. Военные чиновники говорят, что беларусы и вся страна уже мобилизованы.

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Беларусь не собирается проводить мобилизацию и ввязываться в полномасштабную войну России с Украиной. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко во время общения с журналистами, пишет государственное агентство "БЕЛТА".

Диктатор обещает реакцию на возможные угрозы и попытки совершения терактов в стране. С этой целью в Беларуси регулярно проводят учения, в которых участвуют и представители народного ополчения.

"Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю", — заверил Лукашенко.

По его словам, оппоненты "пытаются за что-то уцепиться, перекинуть мостик" и развивают тему о возможной мобилизации в Беларуси по аналогии с РФ.

"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье", — добавил он.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 21 сентября тоже комментировал тему о возможной мобилизации в Беларуси.

"Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так", — заметил чиновник.

Вольфович уверен, что белорусские войска способны дать отпор силовым блоком и составом армии, который сегодня выполняет задачи по обороне страны.

"Беларусь с Россией уже 20 лет"

Лукашенко на встрече с Вольфовичем 20 сентября поднимал вопрос усиления военных группировок НАТО в восточноевропейском регионе и на границе с Беларусью.

[ + – ] Лукашенко приказал готовить оборону Беларуси по нормам военного времени

"Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что "ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее". А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом", — говорил президент во время встречи.

Лукашенко акцентировал внимание на невозможности "удара в спину" по войскам России через Беларусь.

"Не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое отечество", — обозначил диктатор военные задачи страны.

Накануне Александр Лукашенко приказал готовить оборону Беларуси по нормам военного времени, для этого надо наладить механизмы мобилизации.

Напомним, что в Минске заявили о желании стать третьей стороной в мирных переговорах Украины и РФ. Договоренности о мире, по мнению МИД Беларуси, должны учитывать интересы страны.

Белорусские силовики ищут россиян, которые уклоняются на родине от мобилизации. В поле зрения попали те, кто сдает квартиры на сутки и другие арендаторы жилья.