Минск хочет быть посредником в переговорах Украины и РФ, но есть условие, — глава МИД РБ

В Беларуси хотят, чтоб финальные мирные договоренности в рамках прекращения войны между Россией и Украиной учитывали и их интересы.

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Официальный Минск готов стать третьей стороной в мирных переговорах Украины и России. Такое заявление глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей сделал в четверг, 22 сентября, выступая на заседании Совбеза Организации объединенных наций.

По словам главного дипломата Беларуси, его страна делала и продолжает делать все возможное для прекращения российско-украинской войны, которую он назвал конфликтом. Макей считает, что прекратить полномасштабное вторжение РФ В Украину можно только за столом переговоров. И официальный Минск готов стать в таких переговорах посредником. В то же время Беларусь готова активно участвовать в будущих переговорах только в том случае, если финальные мирные договоренности будут учитывать и ее интересы.

Как аргумент глава МИД РБ привел тот факт, что в 2014 году Беларусь уже предоставила Украине и России переговорную площадку в Минске для урегулирования дипломатическим путем боевых действий на Донбассе.

Макей также рассказал, что Беларусь якобы предлагала свое содействие в урегулировании конфликтной ситуации во время Революции Достоинства, а также была готова организовать прямые переговоры Киева и Москвы в начале войны. Однако Украина от таких предложений отказалась.

Кроме того главный дипломат Беларуси заявил о том, что его страну на международной арене бездоказательно считает пособником государства-агрессора. По его словам, республика никогда не выступала за войну, однако она имеет союзнические обязательства перед РФ и не хочет "быть предателем".

Напомним, ранее главный дипломат России Сергей Лавров в ООН назвал Украину тоталитарным государством нацистского толка. Глава МИД РФ считает, что в Украине притесняют людей, говорящих на русском языке, и уничтожают напечатанные на российском языке книги.

Также Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к ООН с универсальной формулой мира. По его словам, ООН нужно реформировать. Агрессор всегда должен нести наказания за свои действия. Это же касается и РФ, которая говорит, что хочет мира, но делает все для продолжения войны.