Глава МИД РФ считает, что в Украине притесняют людей, говорящих на русском языке, и уничтожают напечатанные на российском языке книги.

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Главный дипломат России Сергей Лавров назвал Украину "тоталитарным государством нацистского толка". Такое заявление глава Министерства иностранных дел РФ сделал в четверг, 22 сентября, выступая на заседании Совбеза Организации объединенных наций.

Лавров сказал, что действующая украинская власть, которую он называет "киевским режимом", якобы ущемляет на русский язык и ограничивает права разговаривающих на русском языке украинцев. Также главный российский дипломат заявил, что в Украине уничтожают книги, изданные на русском языке.

По словам главы МИД РФ ситуация в Украине сейчас напоминает ситуацию в Германии во время прихода к власти нацистов во главе с Адольфом Гитлером.

Лавров также считает, что знак равенства между современной Украиной и нацистской Германией нужно поставить еще и потому, что с 2014 года множество украинцев служат в националистических батальонах. Но какие именно тактические подразделения воск в Украине он имел в виду под этим термином, политик не уточнил.

Также Лавров в зале заседаний ООН назвал Революцию Достоинства "переворотом" и заявил, что из-за свержения в 2014 году в Украине правительства Виктора Януковича сейчас "убивают жителей Донбасса".

В этом году 77-я сессия Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке (США) 20 сентября. Она впервые за несколько лет проходит в офлайн-режиме. В предыдущие годы представители стран-участниц вынуждены были проводить сессии онлайн из-за пандемии COVID-19. Закончится 77-я сессия Генассамблеи 26 сентября.

Напомним, глава МИД РФ Лавров прилетел спецбортом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Американские визы российский министр иностранных дел и члены его делегации получили в последнюю минуту. Как уточняется, в США у главы внешнеполитического ведомства РФ запланировано около 20 встреч.

А несколько ранее Сергей Лавров пообещал "защитить права русскоязычных" в Молдове. Глава МИД РФ напомнил, что в Молдове уже есть регионы, которые "претендуют на особый статус".